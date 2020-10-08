Шесть смелых женщин оставили в камере на Окрестина мощное послание

Шесть смелых женщин оставили в камере на Окрестина мощное послание4
- 8.10.2020, 16:14
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Фотофакт.
В сети появилось короткое, но очень мощное послание, которое белоруски оставили в камере на Окрестина, пишет kyky.org.
«Нас забрали в среду, за Колесникову. Дали от 7 до 9 суток. Пробыли на Окрестина 2,5 дня. Сейчас увозят в Жодино. Держитесь тут! Мы справляемся, и вы справитесь! Берегите себя и берегитесь бровиста, он – зверь.
Мы вас любим, люди Беларуси. И мы обязательно победим. 6 смелых женщин из камеры 24».