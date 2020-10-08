Шесть смелых женщин оставили в камере на Окрестина мощное послание 4 8.10.2020, 16:14

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фото: tut.by

Фотофакт.

В сети появилось короткое, но очень мощное послание, которое белоруски оставили в камере на Окрестина, пишет kyky.org.

«Нас забрали в среду, за Колесникову. Дали от 7 до 9 суток. Пробыли на Окрестина 2,5 дня. Сейчас увозят в Жодино. Держитесь тут! Мы справляемся, и вы справитесь! Берегите себя и берегитесь бровиста, он – зверь.

Мы вас любим, люди Беларуси. И мы обязательно победим. 6 смелых женщин из камеры 24».

фото: kyky.org

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