В Польше новый антирекорд заражения коронавирусом
- 8.10.2020, 17:01
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За последние сутки наблюдался резкий рост числа новых инфекций.
Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Польши, за последние сутки в стране зафиксировали 4280 новых случаев коронавируса. Это рекорд с начала эпидемии коронавируса.
За последние сутки наблюдался резкий рост числа новых инфекций - в среду министерство здравоохранения Польши сообщило о 3003 новых случаях заражения.
В министерстве также сообщили о смерти 76 пациентов за прошедшие сутки.
Таким образом, общее число выявленных в Польше инфекций СOVID-10 превысило 111 000, а число погибших достигло 2867.
Выздоровели после коронавируса более 76 000 человек.