В Польше новый антирекорд заражения коронавирусом 8.10.2020, 17:01

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Фото: PAP/Wojtek Jargiło

За последние сутки наблюдался резкий рост числа новых инфекций.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Польши, за последние сутки в стране зафиксировали 4280 новых случаев коронавируса. Это рекорд с начала эпидемии коронавируса.

За последние сутки наблюдался резкий рост числа новых инфекций - в среду министерство здравоохранения Польши сообщило о 3003 новых случаях заражения.

В министерстве также сообщили о смерти 76 пациентов за прошедшие сутки.

Таким образом, общее число выявленных в Польше инфекций СOVID-10 превысило 111 000, а число погибших достигло 2867.

Выздоровели после коронавируса более 76 000 человек.

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