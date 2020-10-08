Следом за премьером Армении Эрдоган назвал свое условие окончания войны в Карабахе 8.10.2020, 17:25

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Турция продолжает поддерживать Азербайджан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что единственным путем урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – прекращение армянской оккупации региона, сообщает Anadolu.

Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия прекратятся, когда Турция прекратит свое вмешательство в обострение конфликта.

"Бескомпромиссные действия «избалованной» Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы – прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет", - сказал Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Африка.

Он добавил, что Турция поддерживает борьбу Азербайджана.

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