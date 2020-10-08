закрыть
8 октября 2020, четверг, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Следом за премьером Армении Эрдоган назвал свое условие окончания войны в Карабахе

  • 8.10.2020, 17:25
  • 4,088
Следом за премьером Армении Эрдоган назвал свое условие окончания войны в Карабахе
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Турция продолжает поддерживать Азербайджан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что единственным путем урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – прекращение армянской оккупации региона, сообщает Anadolu.

Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия прекратятся, когда Турция прекратит свое вмешательство в обострение конфликта.

"Бескомпромиссные действия «избалованной» Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы – прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет", - сказал Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Африка.

Он добавил, что Турция поддерживает борьбу Азербайджана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова