Следом за премьером Армении Эрдоган назвал свое условие окончания войны в Карабахе
- 8.10.2020, 17:25
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Турция продолжает поддерживать Азербайджан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что единственным путем урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – прекращение армянской оккупации региона, сообщает Anadolu.
Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия прекратятся, когда Турция прекратит свое вмешательство в обострение конфликта.
"Бескомпромиссные действия «избалованной» Армении превратили нагорно-карабахский конфликт в подобие гангрены. Единственный путь урегулирования этой проблемы – прекращение армянской оккупации, продолжающейся почти 30 лет", - сказал Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Африка.
Он добавил, что Турция поддерживает борьбу Азербайджана.