Польское посольство в Беларуси продолжит выдавать визы 8.10.2020, 17:33

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Литовское – пока не известно.

Литовское посольство не будет принимать документов от граждан Беларуси сегодня и завтра. Получить визу в Польшу можно будет несмотря на сокращение сотрудников посольства Польши в Минске.

Литовское посольство не будет принимать документов от граждан Беларуси сегодня и завтра.

Как рассказал сотрудник учреждения в комментарии «Белсату», пока не известно, как посольство работает на следующей неделе, все станет ясно в понедельник: «Пока господин Андрюс Пулокас не вернулся с консультаций, мы не беремся ничего планировать».

Сотрудник посольства Польши в Минске сообщил журанлистам, что даже, если посол Артур Михальский будет вынужден уехать из Беларуси, часть сотрудников посольства останется, и все, кто уже подал или еще подаст документы на визу, получат свои паспорта обратно согласно процедуре: «Мы будем работать столько, сколько будет возможно».

Как работают визовые центры?

Сейчас визовый центр в Минске выдает визы тем, кто подавал документы раньше.

Журналист поговорил с теми, кто успел получить визу, несмотря на дипломатический конфликт. Елена получила визу и рассказала, что очень испугалась, когда услышала, что посла Литвы отозвали из Беларуси: «Я подавалась на рабочую визу, должна часто ездить в Вильнюс. Моя коллега подавалась позже, и она пока не знает решения о своей заявке. У нас сейчас весь коллектив в таком легком стрессе».

Очередь в визовом центре в Минске, 8 октября 2020 г. Фото: «Белсат»

По информации сайта vfsglobal.com, визовые центры Польши в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Лиде, Барановичи и Пинске принимают документы граждан Республики Беларусь на визы в Польшу во всех целях. Там же сообщается, что будут дополнительные места на подачу документов 14, 20, 28 октября 2020 года.

В минском центре посетительница Ольга рассказала, что со своей картой поляка у нее не возникло проблем с подачей.

Дарья едет в Польшу на стажировку: «У мне не было проблем с визой. Записалась онлайн и так же подала документы, потом в назначенное время пришла их забирать. А друг уже два месяца не может получить туристическую визу».

Белорусский МИД спровоцировал визовый кризис

На прошлой неделе белорусская сторона потребовала, чтобы Польша сократила количество дипломатов в Беларуси с 50 до 18 человек, а Литва – с 25 до 14. МИД Беларуси называет политику Варшавы и Вильнюса «деструктивной в текущей ситуации».

Изначально Вильнюс и Варшава объявили о совместных действиях по вопросу дипломатического конфликта с Минском. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не намерен даже обсуждать с белорусской стороной вопрос сокращения численности персонала. В конце концов, Варшава решила удовлетворить требования белорусского Министерства иностранных дел.

По информации Gazeta Wyborcza, польское Министерство иностранных дел не намерено принимать какие-либо меры против белорусских дипломатов, работающих в Польше.

В знак солидарности с дипломатическими миссиями Польши и Литвы из Беларуси были отозваны для консультаций послы Германии, Латвии, Эстонии, Словакии и Чехии.

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