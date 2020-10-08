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В Германии резкий скачок новых случаев коронавируса

  • 8.10.2020, 18:00
В Германии резкий скачок новых случаев коронавируса

Число вновь заболевших коронавирусом увеличилось на 4 058.

Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI), за истекшие сутки в Германии число вновь инфицированных людей увеличилось на 4 058 — это самый высокий показатель с апреля. По сравнению с предыдущим днем (2 828) увеличилось на 1 230 человек

По состоянию на четверг, 8 октября, в стране от начала сбора официальной статистической информации по коронавирусу зафиксировано 310 144 случаев заражения. Общее число смертей от Covid-19 на сегодняшний день составляет 9 578 человек. Значение R за 4 дня составляет 1,1.

По оценкам, насчитывается 30 966 активных случая, то есть инфицированных в настоящее время людей. Эта цифра официально не регистрируется Институтом Роберта Коха. Однако, как и в других странах, определяется путем вычитания количества умерших (9 578) и предполагаемых 269 600 выздоровевших из всех когда-либо инфицированных.

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