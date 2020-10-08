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В пятницу в Беларуси ожидается до +18 градусов

  • 8.10.2020, 18:10
В пятницу в Беларуси ожидается до +18 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 октября из-за тумана, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку пройдут дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-западу при прояснениях - плюс 4-6. Днем будет 13-18 градусов тепла.

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