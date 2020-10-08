Россельхознадзор нашел в шампиньонах из Беларуси коричнево-мраморного клопа 9 8.10.2020, 18:45

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фото: agronews.com

Россельхознадзор запретил поставки шампиньонов белорусской компании «Грибная страна».

Как сообщает служба, поводом для этого стало обнаружение карантинного для ЕАЭС объекта - коричнево-мраморного клопа. Зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Беларуси, передает interfax.by.

При этом Россельхознадзор отмечает, что, несмотря на широкий ареал обитания, ранее коричнево-мраморный клоп не выявлялся в продукции, поступающей из Беларуси. Согласно Единому перечню карантинных объектов, этот вредитель отсутствует на территории Евразийского экономического союза.

"В связи с этим выявление опасного насекомого в продукции КФХ "Грибная страна" ставит под сомнение ее белорусское происхождение", - говорится в сообщении.

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