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Россельхознадзор нашел в шампиньонах из Беларуси коричнево-мраморного клопа

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  • 8.10.2020, 18:45
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Россельхознадзор нашел в шампиньонах из Беларуси коричнево-мраморного клопа
фото: agronews.com

Россельхознадзор запретил поставки шампиньонов белорусской компании «Грибная страна».

Как сообщает служба, поводом для этого стало обнаружение карантинного для ЕАЭС объекта - коричнево-мраморного клопа. Зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Беларуси, передает interfax.by.

При этом Россельхознадзор отмечает, что, несмотря на широкий ареал обитания, ранее коричнево-мраморный клоп не выявлялся в продукции, поступающей из Беларуси. Согласно Единому перечню карантинных объектов, этот вредитель отсутствует на территории Евразийского экономического союза.

"В связи с этим выявление опасного насекомого в продукции КФХ "Грибная страна" ставит под сомнение ее белорусское происхождение", - говорится в сообщении.

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