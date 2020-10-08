Глава МИД Польши: «Северный поток-2» еще можно остановить 8.10.2020, 19:16

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Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Ранее Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток-2».

Блокирование строительства российского газопровода Северный поток-2 все еще возможно. Такое мнение выразил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью Польскому радио, опубликованном в четверг, 8 октября.

По его словам, это реально, поскольку проект все еще не завершен. Рау подчеркнул, что строительство Северного потока-2 разделяет европейские страны, часть из которых поддерживает проект, а часть выступает против.

Кроме того, Северный поток-2 делает экономику части Европы зависимой от России, а она не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза, заявил глава польского МИД.

Напомним, польский регулятор оштрафовал Газпром и компании-партнеры по Северному потоку-2 за несогласованное с польскими властями создание совместного предприятия для реализации этого проекта.

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