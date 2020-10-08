закрыть
8 октября 2020, четверг, 21:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус: Еврокомиссия подписала контракт на доступ к вакцине с третьей компанией

  • 8.10.2020, 19:50
  • 1,644
Коронавирус: Еврокомиссия подписала контракт на доступ к вакцине с третьей компанией

Договор позволит государствам-членам ЕС закупать вакцины для 200 миллионов человек.

Сегодня, 8 октября, Европейская комиссия утвердила третий контракт с фармацевтической компанией Janssen Pharmaceutica NV, одной из фармацевтических компаний Janssen Johnson&Johnson. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В случае если вакцина окажется безопасной и эффективной против COVID-19, договор позволит государствам-членам закупать вакцины для 200 миллионов человек. Кроме того будет возможность закупить вакцины для дополнительных 200 миллионов человек.

Государства-члены могут также передать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

Комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Вакцина-кандидат Janssen COVID-19 использует технологическую платформу AdVac, которая также использовалась для разработки и производства недавно одобренной Janssen вакцины против Эболы и вакцин-кандидатов против вируса Зика, РСВ (респираторно-синцитиальный вирус человека) и ВИЧ. Вакцина-кандидат уже проходит III фазу клинических испытаний.

Как отмечается, решение Еврокомиссии поддержать эту вакцину основано на надежной научной оценке, используемой технологии, опыте компании в разработке вакцин и ее производственных мощностях для поставок на всей территории ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова