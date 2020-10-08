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Работник «Белоруснефти»: Не хочу налогами кормить людей, которые нас избивают

  • 8.10.2020, 19:54
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Работник «Белоруснефти»: Не хочу налогами кормить людей, которые нас избивают

Сергей Кравченко в конце сентября обратился в видео к своим коллегам.

Работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы, который в конце сентября записал видеообращение к своим коллегам, рассказал tut.by, почему это сделал и что с ним сейчас. «Не хочу своими налогами кормить людей, которые нас избивают, поэтому заявил о забастовке», — рассказывает мужчина. Сейчас он находится не в Беларуси. Говорит, что был вынужден уехать из-за опасений за себя и своих родных. Он рассказал, что вместе с семьей находится в «безопасном месте». В «Белоруснефти» сообщили, что Сергей Кравченко пока не уволен, так как на предприятии «действуют в рамках трудового законодательства».

Сергей пояснил, почему решил записать видеообращение к коллегам.

— Все началось с предвыборной кампании, в тот период мы с женой наблюдали за происходящим, нам это не нравилось. Но мы ничего не делали, мы были аполитичны. Все началось с того, как начали травмировать людей, которые выходили с цветами на марши солидарности. Сами начали участвовать в подобных мероприятиях.

Сергей повторил, что ему обидно было смотреть за тем, что происходит в стране, «когда людей избивают, калечат и убивают». Окончательно решение записать видеообращение Сергей принял, по его словам, когда прошла инаугурация.

— Я был возмущен, что, несмотря на то что происходит в городах Беларуси, прошла инаугурация. Для меня это недопустимо.

По его словам, своим видеообращением он хотел донести, чтобы «люди посидели и проанализировали ситуацию в стране». Сергей рассказывает, что на предприятии он работал электромонтером по обслуживанию электрооборудования, приходилось ездить в командировки. «Я общался с работниками и не видел тех 80%, которые якобы голосовали, — говорит мужчина. — Большинство из работников, по моим наблюдениям, относились крайне негативно к тому, что происходит в стране. Они боятся высказывать свое мнение. Они говорили, что нам это категорически не нравится, но боятся. У кого-то кредиты, у кого-то дети, у кого-то … И у меня есть кредиты, жена, двое маленьких детей. Но, несмотря на это, я решил показать свою позицию, что я против того, что происходит, что мне больно».

В своем видеообращении он также заявил, что намерен уйти на забастовку. «Не хочу своими налогами кормить людей, которые нас избивают, — объяснил свои планы Сергей.

Однако по факту бастовать не получилось. Через некоторое время после того, как было опубликовано в Сети видеообращение, Сергей вместе с семьей уехал из страны. Мужчина говорит, что это пришлось сделать из-за опасений за себя и своих родных и на то были основания. При этом он надеется, что в скором времени сможет вернуться в Беларусь. «Надеюсь, что мое видео достучится до работников предприятия. И наконец все закончится и я смогу вернуться», — говорит Сергей Кравченко.

Напомним, видео было опубликовано 25 сентября. «Мы боимся высказать свое слово. Публично. За столами мы все разговариваем, и большинство против того, что происходит сейчас. Не обманывайте себя, мы все это видим, — отмечает в нем Сергей Кравченко. — Мне больно за тех людей, которые до сих пор не понимают, что происходит, и вдвойне обидно за тех людей, которые понимают и сидят».

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