закрыть
8 октября 2020, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уже восемь стран отозвали своих послов из Беларуси

  • 8.10.2020, 20:08
  • 4,096
Уже восемь стран отозвали своих послов из Беларуси

Страны ЕС отзывают своих послов в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Как сообщает пресс-служба МИД Болгарии, решение отозвать посла Георгия Василева принято в знак солидарности и поддержки партнеров по Евросоюзу — Польши и Литвы, которые ранее уже отозвали своих послов. В Болгарии призвали режим диктатора Александра Лукашенко освободить политзаключенных и задержанных во время мирных протестов и начать диалог с оппозицией.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, назвал неприемлемыми меры, которые приняла Беларусь в отношении стран Евросоюза.

Уже восемь стран объявили об отзыве послов из Беларуси: Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия и Болгария.

Послов Беларуси в Польше и Литве с понедельника, 5 октября отозвали в Минск для консультации. В лукашенковском МИД Беларуси заявили, что послы вызваны «ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Также режим Лукашенко потребовал сократить количество дипломатов из Польши и Литвы в посольствах Беларуси.

Ряд стран, в том числе Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада признали Лукашенко нелегитимным. Украина также заявила, что «инаугурация» Лукашенко не делает его законным президентом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова