Уже восемь стран отозвали своих послов из Беларуси 8.10.2020, 20:08

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Страны ЕС отзывают своих послов в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Как сообщает пресс-служба МИД Болгарии, решение отозвать посла Георгия Василева принято в знак солидарности и поддержки партнеров по Евросоюзу — Польши и Литвы, которые ранее уже отозвали своих послов. В Болгарии призвали режим диктатора Александра Лукашенко освободить политзаключенных и задержанных во время мирных протестов и начать диалог с оппозицией.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, в свою очередь, назвал неприемлемыми меры, которые приняла Беларусь в отношении стран Евросоюза.

Уже восемь стран объявили об отзыве послов из Беларуси: Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия и Болгария.

Послов Беларуси в Польше и Литве с понедельника, 5 октября отозвали в Минск для консультации. В лукашенковском МИД Беларуси заявили, что послы вызваны «ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Также режим Лукашенко потребовал сократить количество дипломатов из Польши и Литвы в посольствах Беларуси.

Ряд стран, в том числе Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада признали Лукашенко нелегитимным. Украина также заявила, что «инаугурация» Лукашенко не делает его законным президентом.

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