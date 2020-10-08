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Штабы Трампа и Байдена договорились перенести следующие дебаты на неделю

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  • 8.10.2020, 21:18
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Штабы Трампа и Байдена договорились перенести следующие дебаты на неделю
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Избирательные штабы кандидатов в президенты США выступили с синхронными заявлениями.

Избирательные штабы кандидатов в президенты США Дональда Трампа (Республиканская партия) и Джо Байдена (Демократическая партия) 8 октября выступили с синхронными заявлениями об отказе от проведения следующих телевизионных дебатов между конкурентами в борьбе за кресло главы Белого дома. Об этом информирует CNN.

Сегодня комиссия по президентским дебатам решила провести дискуссию между кандидатами 15 октября в формате "прямой линии". Это мотивировалось заботой о здоровье участников. Трамп сразу заявил, что не станет тратить время на виртуальные дебаты.

В команде Байдена в связи с этим сообщили, что кандидат 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей. Заместитель руководителя кампании экс-вице-президента Кейт Бедингфилд призвала перенести дебаты с 15-го на 22 октября, "чтобы президент не смог избежать ответственности".

Штаб Трампа отреагировал новым заявлением, в котором сообщил о согласии с предложением команды соперника отложить дебаты на неделю, чтобы они были проведены лицом к лицу. По словам руководителя кампании действующего президента Билла Сьепьена, комиссия по президентским дебатам и СМИ не могут "вечно прятать Джо Байдена".

Республиканцы считают, что дебаты должны состояться 22-го и 29 октября.

29 сентября Трамп и Байден провели в Кливленде первый из трех раундов дебатов кандидатов в президенты. Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, а также о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Второй раунд должен был состояться 15 октября в Майами, а третий – в Нэшвилле 22 октября.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. К вечеру того же дня его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Через несколько часов в предвыборном штабе действующего президента заявили, что он намерен принять участие во втором раунде дебатов, несмотря на болезнь. К вечеру того же дня лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у главы Белого дома нет симптомов COVID-19.

Байден после дебатов сдавал тест на коронавирус, он не заразился.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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