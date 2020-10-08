Крупнейшие телеграм-каналы Беларуси выступили с обращением к Apple 8.10.2020, 21:45

1,277

Apple потребовала у Telegram заблокировать три белорусских телеграм-канала.

Компания Apple требует закрыть три Telegram-канала, где выкладывают личные данные белорусских силовиков. Об этом в Telegram сообщил его создатель Павел Дуров 8 октября. В связи с этим телеграм-каналы Беларуси выступили с обращением.

Charter97.org приводит текст обращения крупнеших телеграм-каналов Беларуси к Apple:

— 8 октября 2020 стало известно, что компания Apple потребовала у Telegram заблокировать три телеграм-канала, содержащих информацию относительно преступников банды Лукашенко, на их устройствах.

Мы, представители белорусского телеграм-сообщества в корне не согласны с таким требованием компании Apple, ввиду того, что подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим.

К сожалению, суды и прокуратура Беларуси целиком подконтрольны тем же людям, что отдают приказы на жесточайшие расправы со всеми несогласными. Поэтому сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы, является чрезвычайно важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси. Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами, в случае вступления данной инициативы в силу.

Более того, эти действия компании Apple создают опасный прецедент по цензурированию Telegram, как единственного инструмента неподконтрольного диктаторскому режиму Лукашенко. Опасность подобной цензуры ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов.

В связи с этим, мы обращаемся к компании Apple с просьбой пересмотреть решение о запрете упомянутых Telegram-каналов на устройствах Apple и взвешенно оценить вышеуказанные аргументы.

@nexta_live @nexta_tv @belamova @mkbelarus @luxta_tv @UsyLukashenko @worldprotest @motolkohelp @RealnaiaBelarus @tribuna_by @BelarusTelegram @vybary @elehtarat @belarus_lite @wakeup_bel @ideas97pro @muzskarb @movaby @kupinaruzh @kkbelarus @dr1ver97 @euroradio @kris_medicine @kris_help @be1araga @kris_medicine

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».