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Крупнейшие телеграм-каналы Беларуси выступили с обращением к Apple

  • 8.10.2020, 21:45
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Крупнейшие телеграм-каналы Беларуси выступили с обращением к Apple

Apple потребовала у Telegram заблокировать три белорусских телеграм-канала.

Компания Apple требует закрыть три Telegram-канала, где выкладывают личные данные белорусских силовиков. Об этом в Telegram сообщил его создатель Павел Дуров 8 октября. В связи с этим телеграм-каналы Беларуси выступили с обращением.

Charter97.org приводит текст обращения крупнеших телеграм-каналов Беларуси к Apple:

— 8 октября 2020 стало известно, что компания Apple потребовала у Telegram заблокировать три телеграм-канала, содержащих информацию относительно преступников банды Лукашенко, на их устройствах.

Мы, представители белорусского телеграм-сообщества в корне не согласны с таким требованием компании Apple, ввиду того, что подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим.

К сожалению, суды и прокуратура Беларуси целиком подконтрольны тем же людям, что отдают приказы на жесточайшие расправы со всеми несогласными. Поэтому сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы, является чрезвычайно важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси. Блокируя доступ к этим каналам, компания Apple косвенно поддерживает насилие и пытки над белорусами, которые возобновятся с новыми силами, в случае вступления данной инициативы в силу.

Более того, эти действия компании Apple создают опасный прецедент по цензурированию Telegram, как единственного инструмента неподконтрольного диктаторскому режиму Лукашенко. Опасность подобной цензуры ставит под угрозу эффективность и безопасность мирного протеста белорусов.

В связи с этим, мы обращаемся к компании Apple с просьбой пересмотреть решение о запрете упомянутых Telegram-каналов на устройствах Apple и взвешенно оценить вышеуказанные аргументы.

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