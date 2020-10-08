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Брюссель подготовил для режима Лукашенко список «пряников и кнутов»

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  • 8.10.2020, 22:01
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Брюссель подготовил для режима Лукашенко список «пряников и кнутов»
фото: reuters

Дипломаты ЕС подготовили проект выводов по ситуации в Беларуси.

Дипломаты ЕС подготовили проект выводов по ситуации в Беларуси, который должен быть одобрен на заседании Совета Евросоюза 12 октября.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк со ссылкой на дипломатические источники ЕС.

В частности, проект документа призывает власти Беларуси:

Искать мирный и демократический путь урегулирования кризиса посредством «инклюзивного национального диалога»;

немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных, включая политических заключенных и работников СМИ;

расследовать все нарушения прав человека и положить конец преследованиям участников демократического движения и независимых СМИ, а также гражданского общества.

Совет ЕС предупреждает, что, если Минск не прислушается к призывам Брюсселя, Евросоюз:

пересмотрит список находящихся под санкциями белорусских чиновников в сторону его расширения;

примет дальнейшие ограничительные меры, в том числе в отношении бизнеса и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко;

ограничит контакты с белорусскими властями на центральном уровне (при одновременном увеличении поддержки ЕС для белорусского народа и гражданского общества).

Совет ЕС заявляет о своей готовности «значительно активизировать» свою политическую активность, сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии «мирного перехода к демократии» в Беларуси посредством свободных и справедливых выборов. В этом случае Брюссель:

начнет переговоры по рамочному соглашению между ЕС и Беларусью;

запустит комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси, включая финансовую и техническую помощь для институциональных реформ и экономического развития в многолетних финансовых рамках;

значительно увеличит операции Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси;

поддержит вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.

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