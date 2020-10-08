Брюссель подготовил для режима Лукашенко список «пряников и кнутов»13
- 8.10.2020, 22:01
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Дипломаты ЕС подготовили проект выводов по ситуации в Беларуси.
Дипломаты ЕС подготовили проект выводов по ситуации в Беларуси, который должен быть одобрен на заседании Совета Евросоюза 12 октября.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк со ссылкой на дипломатические источники ЕС.
В частности, проект документа призывает власти Беларуси:
Искать мирный и демократический путь урегулирования кризиса посредством «инклюзивного национального диалога»;
немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных, включая политических заключенных и работников СМИ;
расследовать все нарушения прав человека и положить конец преследованиям участников демократического движения и независимых СМИ, а также гражданского общества.
Совет ЕС предупреждает, что, если Минск не прислушается к призывам Брюсселя, Евросоюз:
пересмотрит список находящихся под санкциями белорусских чиновников в сторону его расширения;
примет дальнейшие ограничительные меры, в том числе в отношении бизнеса и высокопоставленных чиновников, включая Лукашенко;
ограничит контакты с белорусскими властями на центральном уровне (при одновременном увеличении поддержки ЕС для белорусского народа и гражданского общества).
Совет ЕС заявляет о своей готовности «значительно активизировать» свою политическую активность, сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии «мирного перехода к демократии» в Беларуси посредством свободных и справедливых выборов. В этом случае Брюссель:
начнет переговоры по рамочному соглашению между ЕС и Беларусью;
запустит комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси, включая финансовую и техническую помощь для институциональных реформ и экономического развития в многолетних финансовых рамках;
значительно увеличит операции Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси;
поддержит вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию.