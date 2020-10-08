Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1 400% 3 8.10.2020, 22:08

1,898

Фото с сайта newspile.ru

В годовом выражении рост цен составил 3 246%.

Рост цен в Венесуэле за девять месяцев 2020 года превысил 1 400%. Такие данные обнародовал в четверг комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которую контролируют политические оппоненты диктатора Николаса Мадуро и его правительства.

"Инфляция в сентябре составила 30%, а с начала года - 1 433,58%", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter парламента. В годовом выражении рост цен составил 3 246%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%. Вместе с тем, по данным парламентариев, которые самостоятельно готовят отчеты по национальным экономическим показателям с 2017 года из-за нехватки официальной информации, рост цен в прошлом году составил 7 374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».