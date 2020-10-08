На Олимпиаде в Токио могут запретить лукашенковский флаг 2 8.10.2020, 22:30

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Международный олимпийский комитет проверят, нарушил ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет может запретить лукашенковский красно-зеленый флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Это реакция на открытое письмо белорусских спортсменов, направленное в МОК накануне. Запрет флага — одна из санкций, которые может ввести МОК, если в ходе усиленного расследования выяснится, что НОК Беларуси нарушил Олимпийскую хартию.

МОК занимается усиленным расследованием по событиям в Беларуси. По его данным, Национальный олимпийский комитет, возглавляемый Александром Лукашенко, преследует спортсменов за их гражданскую позицию.

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