На Олимпиаде в Токио могут запретить лукашенковский флаг

На Олимпиаде в Токио могут запретить лукашенковский флаг2
- 8.10.2020, 22:30
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Международный олимпийский комитет проверят, нарушил ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию.
Международный олимпийский комитет может запретить лукашенковский красно-зеленый флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.
Это реакция на открытое письмо белорусских спортсменов, направленное в МОК накануне. Запрет флага — одна из санкций, которые может ввести МОК, если в ходе усиленного расследования выяснится, что НОК Беларуси нарушил Олимпийскую хартию.
МОК занимается усиленным расследованием по событиям в Беларуси. По его данным, Национальный олимпийский комитет, возглавляемый Александром Лукашенко, преследует спортсменов за их гражданскую позицию.