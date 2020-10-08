У российского препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты 1 8.10.2020, 22:36

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ФОТА: DPA / YONHAP

Прием лекарства может привести к нарушению двигательных функций.

В Росздравнадзоре обнаружили у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций организма. Об этом в четверг, 8 октября, сообщают «Известия».

По словам врача, фармаколога, доцента факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир. Он добавил, что прием лекарства может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений, однако связь подобных явлений с фавипиравиром еще не доказана.

В Росздравнадзоре также сообщили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции отечественных препаратов для лечения коронавируса «Коронавир» и «Арепливир».

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