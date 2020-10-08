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Госсекретарь США и глава МИД Польши обсудили ситуацию в Беларуси

  • 8.10.2020, 22:50
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Госсекретарь США и глава МИД Польши обсудили ситуацию в Беларуси
Збигнев Рау и Майк Помпео
фото: twitter

Майк Помпео поговорил с недавно назначенным польским министром иностранных дел Збигневом Рау.

Госсекретарь Майк Помпео в четверг обсудил международную ситуацию и отношения между Вашингтоном и Варшавой с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, передает «Голос Америки».

«Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Рау с его недавним назначением и вновь подчеркнул важность наших прочных двусторонних отношений с Польшей», - говорится в сообщении Ортагус.

Майк Помпео высоко оценил сильную руководящую роль Польши в «Инициативе трех морей» - объединении двенадцати государств Европейского Союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

Кроме того, Помпео отметил долгосрочную приверженность Польши делу свободы и независимости Беларуси. Глава Госдепартамента также поблагодарил министра Рау за организацию в Польше третьей министерской встречи по продвижению свободы вероисповедания, которая состоится с 16 по 17 ноября.

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