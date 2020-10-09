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Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки

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  • 9.10.2020, 7:39
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Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки
Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков обратился к жителям страны.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что хочет вернуть ситуацию в стране в правовое поле и для этого готов подписать все «необходимые решения». Заявление опубликовано на сайте главы государства, передает РБК.

Он назвал приоритетом целостность государства, единство народа и спокойствие общества и добавил, что готов покинуть пост при определенных обстоятельствах.

«Я готов уйти с поста президента, как только нынешняя ситуация будет возвращена в правовое русло, все госструктуры и правительство получат правовой статус и страна будет на правильном пути», — сказал он.

Протесты в Кыргызстанe начались после того, как стали известны предварительные итоги парламентских выборов, согласно которым в законодательный орган из 16 партий прошли четыре. Демонстранты захватили здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента, мэрию Бишкека и МВД, а также добились освобождения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других бывших чиновников.

Жээнбеков заявил, что «некоторые политические силы» использовали итоги выборов лишь как повод, чтобы попытаться незаконно захватить власть.

На фоне протестов Центризбирком признал результаты выборов недействительными. В республике также сменили премьер-министра: Кубатбек Боронов подал в отставку, после чего его место занял парламентарий Садыр Жапаров, которого по требованию протестующих отпустили из колонии, в которой он отбывал наказание за захват заложника.

После объявления предварительных итогов выборов в парламент в Кыргызстана создали два координационных совета оппозиции. По словам представителя одного из них, главы партии «Чон казат» Максата Мамытканова, структура не признает назначение Жапарова премьером республики.

Накануне, 8 октября, секретарь Совета безопасности Кыргызстана и координатор правоохранительных органов Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно, пограничникам приказали не выпускать его из страны. Пресс-секретарь президента позже сообщила, что тот находится в Бишкеке и проводит переговоры с политическими силами, для того чтобы «вернуть все в правовое русло».

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