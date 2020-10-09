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«Баста!»: Революционный план на 9 октября

  • 9.10.2020, 7:59
  • 3,127
«Баста!»: Революционный план на 9 октября
Фото: AFP

Готовимся к женской акции в субботу и ударному Маршу в воскресенье.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы опубликовали план действий на 9 октября:

— Доброе утро, друзья! Продолжаем сегодня наступление на узурпатора по всем фронтам, проявляем солидарность и не забываем о подготовке к ударному Маршу в воскресенье.

Максимально распространяем информацию о подготовке воскресного Марша. Интернет, листовки, стикеры, граффити, креативные призывы, разговоры с соседями и коллегами. Приглашаем на Марш всех всеми доступными способами.

Партизанский протест везде

Как показала практика, против локальных акций власть бессильна. Мы мобильнее и организованнее, чем она. Мы хорошо знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Мы уже познакомились со своими соседями. Мы создали группы Сопротивления по всей стране.

Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в локальных чатах - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - уличные марши, акции в вузах, блокады дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Готовимся к большому субботнему женскому демаршу с цветами против репрессий. Распространяем информацию среди коллег, родственниц, подруг, соседок. В эту субботу мы выходим гулять с колоссальной поддержкой всего мира! Женщины в разных уголках планеты массово выходят на марш в поддержку отважных беларусок. Во всем мире нами восхищаются и теперь хотят доказать это делом!

Суббота 10.10

МАССОВЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕМАРШ С ЦВЕТАМИ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

15:00-17:00, Пр. Независимости

В чем особенность демарша по сравнению с классическим маршем?

Мы берём цветы и гуляем с ними по городу.

Нo делаем это не большой колонной, а рассредоточиваемся в рамках указанного территориального отрезка.

Стараемся не скапливаться большими группами, вливаемся в общий поток людей, как вода, и раскрашиваем улицы яркими цветочными красками!

Вместе с нами выходят женщины во многих странах мира.

Следите за анонсом в день Демарша. За 40-50 минут место может измениться!

Поддерживайте задержанных и их семьи. Пишите письма политзаключенным.

Для ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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