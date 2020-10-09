МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпийских играх в Токио

МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпийских играх в Токио3
- 9.10.2020, 8:09
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Диктатор нарушает Олимпийскую хартию.
Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
Такое решение может быть принято, если в ходе расследования выяснится, что Национальный олимпийский комитет Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.