МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпийских играх в Токио 3 9.10.2020, 8:09

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Диктатор нарушает Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Такое решение может быть принято, если в ходе расследования выяснится, что Национальный олимпийский комитет Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

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