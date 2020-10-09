закрыть
9 октября 2020, пятница, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпийских играх в Токио

3
  • 9.10.2020, 8:09
  • 4,170
МОК может запретить лукашенковский флаг на Олимпийских играх в Токио

Диктатор нарушает Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет может запретить флаг Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Такое решение может быть принято, если в ходе расследования выяснится, что Национальный олимпийский комитет Беларуси, возглавляемый Александром Лукашенко, нарушил Олимпийскую хартию.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова