Есть ли шансы у белорусской деревообработки? 10 9.10.2020, 8:38

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Долги предприятий госконцерна c начала года выросли на 16%.

На днях власти провели совещание по развитию отечественной деревообработки. Отрасль модернизируют едва ли не десяток лет, а результаты до сих пор скромные, пишут banki24.by.

Попробуем оценить финансовую сторону вопроса. Белорусскую деревообработку можно рассматривать в 2 разрезах.

Иногда это деревообработка в узком смысле — пресловутые 9 базовых организаций отрасли, которые были переданы под управление Банка развития. Но часто сами чиновники включают сюда еще и предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.

Это в общем-то логично: ведь целлюлоза, бумага и картон тоже являются продуктами переработки древесины.

Далее мы будем рассматривать отрасль в последнем, расширенном определении. В статистике РБ это «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации».

31 мая 2019 года тогдашний вице-премьер Владимир Дворник сообщил депутатам парламента, что техническое перевооружение 9 деревообрабатывающих заводов обошлось в 4 млрд USD. Так как власти считают модернизацию промышленности постоянным процессом, за год объемы могли увеличиться.

Точная сумма, затраченная на модернизацию Светлогорского ЦКК или фабрики «Герой труда» в Добруше, неизвестна. Опубликованы цифры китайских кредитов: это 770 млн USD на постройку завода по производству беленой сульфатной целлюлозы и 350 млн USD на возведение производства мелованных и немелованных видов картона. В любом случае, совокупный объем ресурсов лишь на неполной дюжине предприятий достигает 5 млрд USD.

Что же страна получила на выходе в 2020 году?

Светлогорский ЦКК, добрушский «Герой труда», бумажная фабрика «Спартак», 9 базовых предприятий деревообработки и некоторые другие фирмы входят в состав концерна «Беллесбумпром». Если за 7 месяцев 2019-го чистая прибыль организаций концерна составила 279,7 млн BYN, то годом позднее она превратилась в чистый убыток 81,1 млн BYN.

Удельный вес убыточных организаций в Беллесбумпроме вырос с 23,7% до 43,4%. Потери убыточных компаний увеличились в 16 раз — до 111,4 млн BYN. Долги предприятий госконцерна по кредитам и займам составили на 1 августа 7,395 млрд BYN. С начала года они выросли на 15,6%.

Аналогичная картина наблюдается, если рассмотреть отрасль без четкой привязки к концерну. За 2020 год получен чистый убыток в 141,5 млн BYN (против прибыли 431,5 млн BYN годом ранее), суммарные долги достигли 9,751 млрд BYN (+17,2% с начала года), долги по кредитам и займам — 8,645 млрд BYN (+17,6%)

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