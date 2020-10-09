Ученые обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями 9.10.2020, 8:48

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Поселение основали франки в шестом столетии нашей эры.

Археологическая экспедиция, которая проводилась на территории французской коммуны Понтарлье, завершилась обнаружением следов древнего поселения, которое было внезапно покинуто жителями. Об интересном открытии говорится на официальном сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции, сообщает lenta.ua.

Речь идет о весьма крупном поселении, которое основали франки в шестом столетии нашей эры. Археологи обнаружили около десятка больших зданий прямоугольной формы (площадь каждого в районе двухсот-трехсот метров), а также некрополь с четырьмя захоронениями.

Судя по большому количеству драгоценных артефактов, обнаруженных в гробницах, жители заброшенного поселения были весьма зажиточными людьми.

"Главная особенность обнаруженного поселения франков — тот факт, что его внезапно покинули примерно через полтора-два века после основания. Причины, побудившие людей сорваться с места и уйти, остаются неясными — следов крупного пожара, например, мы не нашли. Можно предположить, что поселение было заброшено в результате некоего масштабного переселения, но никаких четких доказательств этой версии у нас нет", — рассказывают французские исследователи, которые продолжают работать на месте обнаружения таинственно покинутого древнего поселения.

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