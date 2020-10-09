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Минские рабочие - лукашенковским профсоюзам: Вы ведете себя, как испуганный страус

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  • 9.10.2020, 8:58
  • 6,581
Минские рабочие - лукашенковским профсоюзам: Вы ведете себя, как испуганный страус
Архивное фото

Мощное видеообращение.

Рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова записали видеообращение к официальному профсоюзу, сообщает «Белсат».

«Мы выходили на забастовки, правое на которые нам гарантирует Конституция Республики Беларусь. Вы поддержали наши забастовки? Нет.

Что после этого стоят ваши слова? Ничего.

Вы ведете себя, как испуганный страус», - говорят рабочие в своем обращении.

Напомним, что по всей стране начался массовый переход рабочих из лукашенковских профсоюзов в независимые.

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