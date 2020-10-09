«Им стыдно за то, что творят их родные» 6 9.10.2020, 9:28

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Кто и зачем срывает маски с белорусских силовиков.

Личные данные сотен сотрудников МВД Беларуси оказались в свободном доступе в интернете благодаря кампании по деанонимизации силовиков. Авторы и сторонники инициативы говорят, что их усилия приносят плоды, хотя явных подтверждений этому нет. В стране, где протесты не стихают уже два месяца, сотрудники силового блока в абсолютном большинстве по-прежнему лояльны действующему президенту Александру Лукашенко. Кроме того, в МВД сообщили о возбуждении 19 уголовных дел в отношении причастных к распространению личных данных силовиков.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как организована кампания по деанонимизации, кто за ней стоит, на что рассчитывают ее сторонники и что думают об этом сами сотрудники силовых ведомств.

"Им стыдно за то, что творят их родные"

"Нам ежедневно поступают угрозы вывернуть ребра, изнасиловать палкой в подъезде, повесить или найти наших родных", - говорит в анонимной беседе с корреспондентом Би-би-си создатель телеграмм-канала "Каратели Беларуси" Артем (имя изменено).

"Бывает, пишут сами силовики после наших постов о них, - продолжает он. - Да, нам страшно, но еще страшнее дальше жить под тараканом".

Зайдя на страницу этого канала, можно увидеть бесконечную ленту с фотографиями, именами и фамилиями, адресами и номерами телефонов сотрудников силовых ведомств. Многие из снимков фиксируют силовиков в момент избиения протестующих.

Артем говорит, что большинство данных приходит, как ни странно, из окружения самих силовиков.

"Им стыдно за то, что творят их родные, - объясняет он. - А в данный момент в основном сливают сослуживцы, которые пытаются очистить свое имя. Хотят потом показать, что помогали. Сливают своих из всех структур, дают информацию по действиям. Сейчас их сильно вылавливают в органах".

Многочисленные видеозаписи свидетельствуют, с какой жестокостью силовые органы подавляют протесты, вспыхнувшие после переизбрания президентом Александра Лукашенко в августе 2020 года. Это люди в штатском или в форме без опознавательных знаков. Их лица всегда закрыты масками.

Канал "Каратели Беларуси", у которого сейчас почти 75 тысяч подписчиков, возник как реакция на жестокость со стороны правоохранителей в отношении безоружных людей.

"Мы хотим заставить силовиков понять, что даже в масках мы знаем, кто они, и в конце концов правосудие достанет всех", - говорит Артем.

Фото: Getty Images

"Мы также много общаемся с действующими силовиками, которые против диктатора, - продолжает Артем. - Осуществляем поиск информации, координацию действий, находим уязвимости в системах".

Со временем "Каратели Беларуси" расширили список своих целей: теперь в ленте канала можно увидеть фотографии и данные журналистов гостелеканалов, чиновников и других сотрудников госаппарата. На канале также публикуются ролики по самообороне.

"Глядя на события прошедших недель, мы стали более радикальными в наших целях и задачах, - признается Артем. - Мы хотим добиться ухода Лукашенко и трибунала над всеми виновными".

Среди пользователей канала активно звучат призывы оказывать давление на силовиков и в обычной жизни: людей просят расторгать договоры аренды квартир с сотрудниками спецслужб, увольнять с работы их близких и бойкотировать их.

"Многие силовики боятся и уходят [со службы]. На других давят тысячи людей. По нашим данным, ОМОНовцы начали продавать квартиры и переезжать за город. Меняют паспорта. Как минимум уже два развода у них. И это только минский ОМОН", - говорит он.

Однако привести конкретные примеры Артем не может.

"В основном люди боятся публичности, опасаются за собственную безопасность", - объясняет он.

"Стащили с него маску и держали минут пять"

Всеобщая неприязнь оппозиции к ОМОНу и жажда правосудия перекинулись и на улицы белорусских городов. На протестах в Минске можно все чаще видеть, как женщины пытаются срывать черные балаклавы с неизвестных, насильно затаскивающих людей в автозаки.

Участница протестов по имени Анна попала на ставшую знеменитой фотографию, где женщины стали в сцепку, защищаясь от людей в военной форме. Она вспоминает, как женщины пытались сорвать балаклаву с одного из них.

"Мы защищали парня, силовик несколько минут безуспешно пытался вырвать его из нашей сцепки, при этом жестко давил на женщин", - говорит Анна.

В итоге его отозвал напарник, сказал: "долго, отпускай". Но женщины схватили силовика, затем стащили маску и держали его минут пять. Они просили тех, укого свободны руки, снять или сфотографировать мужчину, чтобы он знал, что его не забудут и он будет наказан.

Фото: Павел Мартинчик

Юлия, еще одна участница протестов, стала свидетельницей сразу нескольких попыток срыва балаклав с силовиков.

"Во время протестов на проспекте Машерова одна девушка подбежала, сорвала маску с ОМОНовца и убежала вместе с ней. Он сразу попытался спрятать лицо, опустил глаза и ушел в свой автозак - видимо, за новой балаклавой", - вспоминает Юлия.

"На том же митинге мы стояли в сцепке, прибыл ОМОН, и прозвучала фраза от одного из них: главное, смотрите, чтобы с вас не сорвали маску. Мне эта фраза очень запомнилась", - добавляет она.

За последний месяц Юлю задерживали дважды. Она признается, что риски слишком высоки, ведь за попытку срыва балаклавы женщин не только задерживают, но и угрожают реальными сроками (согласно ч.2 статье 363 УК Беларуси, оказание сопротивления сотруднику органов внутренних дел наказывается лишением свободы на срок до 5 лет).

"Сейчас в этом же направлении работают киберпартизаны, они могут делать это безопаснее, без столь плачевных последствий, поэтому на данный момент лучше эту тактику не использовать", - считает она.

"Никто не уйдет от ответа"

"После всей той жестокости они должны понимать, что придется отвечать", - говорит мне один из участников хакерской группы "Белорусские киберпартизаны" Сергей (имя вымышленное).

В последнее время можно слышать все чаще слышать о движении "киберпартизан".

Именно киберпартизаны передали оппозиционному телеграм-каналу Nexta базу данных более тысячи сотрудников белорусских силовых структур. Вскоре база с именами, фамилиями, адресами и контактными данными силовиков удвоилась.

Вслед за публикацией британский бизнесмен Билл Браудер, известный своей ролью в формировании "списка Магнитского", заявил, что данные, слитые киберпартизанами, помогут в принятии аналогичного закона в отношении белорусских силовиков.

"Мы хотим донести до силовиков, что никто не уйдет от ответа. Им пора задуматься, с кем они. С народом или с Лукашенко", - добавляет Сергей.

Сергей говорит, что его команда слила только часть данных каналу Nexta и что их группа - не единственная, кто занимается деаноном.

Еще одна такая группа идентифицирует себя с телеграм-каналом "Кибер-Партизаны".

Несмотря на то, что доступ к базе был заблокирован компанией Google за нарушение политики конфиденциальности, в сети действует проект "Нарушитель", который аккумулирует данные сотрудников органов.

"Когда у тебя на голове балаклава - ты смелый, - говорится на сайте проекта. - А тебе слабо выйти без прикрытия? Без амуниции? Без палок? Поэтому мы считаем вполне справедливым и логичным, чтобы народ знал, какие кадры есть среди нас".

Фото: Getty Images

Бывший сотрудник белорусской милиции Иван Колас покинул органы внутренних дел после того, как разместил видеоролик с критикой насилия в отношении протестующих. По его мнению, прилюдная деанонимизация куда эффективнее публикации личных данных в сети.

"Если говорить о базе данных, даже если там, к примеру, есть моя фамилия, не факт, что я к чему-то причастен. Человек мог быть в отпуске или на больничном, все нужно проверять", - говорит Колас, находящийся сейчас в Польше.

"А когда с человека срывают балаклаву и окружающие видят его лицо, это сразу накладывает на него клеймо преступника. Вот этого они боятся больше всего. Если протесты начнут радикализироваться, я считаю, что больше сотрудников уволятся, перейдут на сторону народа чисто из страха за себя и за свою семью", - считает он.

Устаревшие базы?

5 октября МВД Беларуси возбудило уголовные дела против 19 человек, якобы причастных к распространению данных силовиков в интернете.

"К примеру, 25-летний задержанный признается, что поддался на провокации телеграм-каналов и написал нелестные слова более чем десятку сотрудников милиции - теперь раскаивается. А женщина-почтальон, начитавшись призывов "сливать" конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции", - цитирует минское ГУВД новостное агентство Белта.

Собеседники Би-би-си утверждают, что заявления властей не имеют к ним никакого отношения, а уголовные дела - не более чем попытка запугать других.

После публикации личных данных сотрудников силовых ведомств МВД Беларуси пообещало найти причастных к утечке. Вскоре пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова заявила, что в качестве актуальных были предоставлены данные четырехлетней давности.

"Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет", - заявила Чемоданова.

Киберпартизаны признаются, что список действительно "не самый свежий": данные получены с середины 2018 года и около 1% из них могут быть устаревшими.

Люди, которые нашли себя в списке, но не имеющие отношения к органам, либо уже уволившееся, могут оставить запрос на удаление своих данных в чат-боте канала Nexta, предоставив подтверждение. Об этом сообщается в телеграм-канале Nexta.

"Этика вылетела в окно"

У многих деанонимизация силовиков вызывает смешанные чувства: подвергать риску родных и близких сотрудников силовых ведомств, не имеющих отношения к их действиям, опасно и аморально, говорят одни. Подобные зеркальные действия ставят протестующих на одну ступень с властью и ее низкими методами борьбы, считают другие.

Но киберпартизаны считают, что в нынешней ситуации у них нет иного выбора.

"Мы слили данные силовиков, а не их детей, - говорит Сергей. - Силовики не понесли никакого наказания после событий 9-11 августа, а только получили награды и дополнительные выплаты. Массовых увольнений из МВД не последовало. После всей той жестокости они должны понимать, что им придется ответить. Угроза, скорее всего, есть, но она несоизмерима с той угрозой, которую представляют силовики".

Фото: Getty Images

"Лучше пусть будут под ударом семьи силовиков, чем обычным граждан, разве нет?" - задается вопросом участник другой хакерской группы киберпартизан.

"После месяца избиений и убийств мирных протестующих этика вылетела в окно", - уверен создатель канала "Каратели Беларуси".

Соучредитель фонда помощи силовикам Bysol Ярослав Лихачевский говорит, что персональные данные - вещь чувствительная, и в странах, где соблюдается верховенство закона, подобных сливов и кибербуллинга быть не должно.

"Если мы говорим о ситуации в Беларуси, то страна, к сожалению, оказалась в положении правового дефолта, - продолжает он. - Сотрудники силовых ведомств имеют монополию на применение насилия. Очень хорошо, что мирные демонстранты не прибегают к физическому насилию в ответ. Но они защищаются тем способом, который им доступен - информационным".

Ярослав, который продолжил инициативу помощи сотрудникам силовых ведомств вслед за Микитой Микадо, отмечает, что после слива базы данных количество обратившихся за помощью в фонд выросло в несколько раз. Пресс-секретарь МВД называет эту информацию фейком.

Зато в МВД говорят о случаях вандализма против собственности милиционеров и поджогах.

25 сентября неизвестные разрисовали автомобиль, предположительно принадлежащий командиру ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе. В ночь на второе октября в Волковыске неизвестные подожгли дом и машину инспектора РОВД. Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью инспектора.

Фото: Getty Images

"Это инструмент социального давления. Беларусь - это не только Минск, это еще и малые города, где все друг друга знают, - говорит Ярослав. - Как только появляется информация, что твой сосед причастен к преступлениям против белорусского народа или вы вместе водите детей в школу, создается сильнейшее социальное давление на этих людей, это ставит их в некомфортную ситуацию. Они стараются уйти со службы и заявить, что они с народом".

"С этой точки зрения это эффективный инструмент, который позволяет вывести силовиков из-под управления и контроля структурами Александра Лукашенко", - добавляет Ярослав.

Но не ставит ли это под удар родных и близких силовиков, а также их детей?

"Тут нет двух мнений, - отвечает Ярослав. - Родственники силовиков не должны отвечать за их преступления".

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