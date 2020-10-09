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Специалисты ВОЗ рассказали, как избежать заражения коронавирусом

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  • 9.10.2020, 9:42
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Специалисты ВОЗ рассказали, как избежать заражения коронавирусом

Эксперты организации провели прямую трансляцию в Twitter.

Большинство случаев заражения коронавирусом — около 80% — происходит посредством передачи инфекции от 10-20% больных.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время трансляции на странице ВОЗ в Twitter, пишет golos.ua.

Не все (больные) передают (инфекцию) кому-то еще. Согласно оценкам, от 10 до 20% случаев ответственны за 80% заражений», — отметила эксперт.

Это означает, что распространение коронавируса осуществляется «очагами». В связи с этим ван Керкхове предупредила об опасности пребывания в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в том числе в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе этой беседы заявил, что «большинство населения все еще остается чувствительным» к коронавирусу. По его словам, на данный момент нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес COVID-19.

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