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В Гаагу — прекрасный город!

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  • Иван Яковина, «Новое Время»
  • 9.10.2020, 9:59
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В Гаагу — прекрасный город!
Иван Яковина

День 7 октября получился знаковым.

7 октября Путину исполнилось 68 лет. Весь день в адрес российского президента поступали самые разные поздравления и подарки.

В Москве местные оппозиционеры прошлись по улице Лубянка с огромным транспарантом «Долгих лет тюрьмы!». Имя поздравляемого они не указали, но, думаю, не ошибусь, если предположу, что и этот текст адресован Путину.

Моряки северного флота отчитались об успешном испытательном запуске первой гиперзвуковой ракеты, которая называется Циркон и способна достигать скорости в шесть махов.

Эта ракета вроде бы поразила цель, но этого мы точно не знаем — есть только видео ее запуска. Поэтому куда именно она улетела, мы не знаем.

Зато знаем, что ко дню рождения Путина под Рязанью почему-то загорелся и начал взрываться огромный склад боеприпасов. Роликов оттуда сейчас в интернете полно, так как местность сейчас там выглядит очень живописно — смесь апокалипсиса и зоны боевых действий.

Тут надо вспомнить, что одним из главных подарочков Путину на ДР стала встреча Меркель с Алексеем Навальным — самым ненавидимым в Кремле человеком. Канцлер Германии ясно дала Путину понять, что теперь она будет разговаривать о будущем России не с ним, а с Навальным.

Более жгучего и невыносимого для Путина оскорбления невозможно придумать. Точнее, есть у меня один вариант. 9 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Если им тоже станет Навальный, Путин может просто лопнуть от обиды, досады и зависти.

Пока же к путинскому дню рождения оппозиционер дал серию из трех интервью, в которых совершенно ясно сказал, что обязательно вернется в Россию еще до Нового года или сразу после него.

И это, если подумать, огромная проблема для Кремля. Как заметил политолог Кирилл Рогов, российская власть считает своими тех людей, кого можно посадить или напугать тюрьмой.

Если человек не боится тюрьмы, то его в России убивают. Но воскресший Навальный сейчас в таком статусе, что и убить его нельзя. Если Путин еще раз попытается это сделать, получит ядерные санкции и от Европы, и от США. А это его точно уничтожит.

Поэтому сейчас все интеллектуальные силы Кремля будут брошены на то, чтобы не допустить приезда Навального в Россию. Может быть, его лишат гражданства или что-то еще из этой серии.

Живой Навальный с полным иммунитетом от преследования в России — это худший кошмар для режима Путина. Это его смерть.

В общем, Алексей Навальный тоже преподнес Путину подарочек. И не один.

Ко дню рождения Путина ОЗХО объявила, что Россия действительно применила против оппозиционера боевое отравляющее вещество из группы «Новичок». Таким образом, вина Путина в применении химического оружия уже официально доказана на международном уровне.

Больше никаких сомнений в этом быть не может, если только Россия не предъявит каких-то невероятно убедительных результатов собственного расследования. Но Москва такое расследование даже не проводит, поэтому это исключено.

Ну а следствием окончательного вывода ОЗХО будет введение Европейским Союзом и США новых жестких санкций против российского руководства. Путину и его друзьям надо готовиться к тому, что их полностью перестанут пускать на Запад, а все их активы там заморозят.

Кроме того, Путин уже точно может забыть о завершении своего любимого проекта Северного потока-2, который должен был поставить на колени Украину. ЕС уже согласен, что проект этот надо заморозить.

В этом русле сегодня уже выступила Польша. В день рождения Путина польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей наложило на Газпром штраф в 29 миллиардов злотых (около 6,5 млрд евро) за строительство газопровода Северный поток — 2.

Теоретически, Газпром может опротестовать это решение в суде. Более того, с немецкой помощью он бы такой суд, наверное, выиграл. Но Ангела Меркель уже дала понять, что Путин ей больше не товарищ, а враг, поэтому она сейчас полякам скорее поможет.

Ну и, возможно, главный подарок пришел из Вашингтона. Президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что отказывается от переговоров с демократами о выделении полутора триллионов долларов на поддержку американской экономики в условиях эпидемии.

Это максимально идиотское решение президента США лишит американских граждан и предприятия крайне необходимой им помощи и поставит многих из них под угрозу разорения и банкротства.

Я не знаю, зачем Трамп это сделал, но после такого решения его без того невысокий рейтинг камнем пошел на дно. Он тупо отобрал у людей деньги, которые могли спасти их жизни. После этого решения у него практически не осталось шансов на победу на выборах, до которых осталось менее месяца.

Ну а поражение Трампа означает победу Байдена, уже пообещавшего ввести против Путина так называемые санкции из Ада, способные за пару месяцев уничтожить российскую экономику.

Ну а без экономики и без денег Путину будет практически невозможно сохранить власть в РФ.

Поэтому я совершенно серьезно надеюсь, что сегодня — последний день рождения Владимира Путина в качестве правителя России.

Если мои расчеты окажутся достаточно точными, то через год в России случится революция или дворцовый переворот, и добрые сограждане отправят Путина на заслуженную пенсию — может быть, в Нидерланды, где живет его дочка. Скажем, в Гаагу — прекрасный город. Или, если он действительно патриот, то может отправиться в солнечный Магадан — там его встретят с большой радостью!

Иван Яковина, «Новое Время»

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