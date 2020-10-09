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Надежда Скардино заступилась за уволенную фристайлистку Романовскую

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  • 9.10.2020, 10:40
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Надежда Скардино заступилась за уволенную фристайлистку Романовскую
Надежда Скардино

Олимпийская чемпионка по биатлону жестко высказалась в адрес системы.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино отреагировала на резонансный приказ, в результате которого сборная по фристайлу рискует потерять сильнейшую спортсменку Александру Романовскую, пишет pressball.by.

- Официально Александру уволили за прогулы. И со слов Саши, их причиной стало то, что она помогала отцу, отвозила его в больницу на реабилитацию после инсульта. Если отвечающие за ее увольнение это знали, то это означает - они глубоко несчастные люди. Мне их жаль, потому что им неведомо, что такое любовь, сострадание, уважение, сопереживание и гуманность, - возмутилась Скардино.

По словам спортсменки, людям, которым чужды основные чувства гуманизма, невозможно жить в нормальном обществе, ощущать себя нужным, полноценным и счастливым.

- Саша является превосходной спортсменкой и прекрасным человеком. Тяжело видеть, понимать, что человек, защищавший честь страны и который мог бы делать это еще не один год, абсолютно ей не нужен... Вернее, не нужен той структуре, которая ее уволила. Стране Саша как раз таки нужна! - подчеркнула экс-биатлонистка.

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