закрыть
9 октября 2020, пятница, 11:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы просто возрастная молодежь!»

  • Ирина Халип
  • 9.10.2020, 10:51
  • 1,445
«Мы просто возрастная молодежь!»
Ирина Халип

Новая жизнь белорусских пенсионеров.

Конечно, герои этой недели – белорусские пенсионеры. Красивые, образованные, благородные, отважные – именно такими их наконец увидел мир в понедельник. Еще не успели остыть клавиши компьютеров, на которых немногочисленные острословы успели зафигачить килограммы шуток насчет дисциплинированных белорусов, которые пять дней работают, в субботу отдыхают, а в воскресенье протестуют, - и на тебе, идет по улицам колонна пенсионеров, только вчера прошедших двадцать километров воскресным маршем. И ни следа усталости, страха, обреченности – только азарт, веселая злость, бесстрашие и жажда перемен.

Я знаю минимум трех участников того понедельничного марша пенсионеров. Первый – Ян Гриб. Поэт, чьи фотографии в 2017 году облетели весь мир. Помните человека с тростью, которого в День Воли задерживали трое ОМОНовцев? Это был он, Ян Гриб. Сейчас ему 85, и он вышел на марш – в вышиванке, соломенной шляпе, со своей знаменитой тростью – ни дать ни взять гордый шляхтич, которого никакие ОМОНовцы-батраки не испугают. Вторая – Алла Савченко, блестящий преподаватель английского языка. С ней начинали говорить даже те, кто успевал пройти бесконечное количество курсов, репетиторов, школ – и все равно оставался англонемым. После уроков у Савченко по-английски говорили все. Третья – Галина Логацкая, которую много лет гонит на митинги обостренное чувство справедливости. Она участвовала и в предпринимательских акциях, и в маршах рассерженных белорусов, и на Окрестина сидела, и в Жодино. И это только трое. Возьми любого из участников того марша – о каждом можно книгу писать. И что, неужто Саша три процента всерьез считал этих людей и им подобных своим электоратом? Всякие заблуждения могут быть у человека, но не до такой же степени… Впрочем, это лишний раз доказывает, что он живет в каком-то совершенно другом мире – иллюзорном, несуществующем, сказочном.

В том несуществующем мире белорусские пенсионеры – это не профессионалы высокого класса из разных сфер, прошедшие через столько испытаний, что угрозы сбрендившего тирана для них не представляют ничего, кроме бессмысленного сочетания звуков. В его мире пенсионеры – это бессловесные бабушки и дедушки в платочках и драных треухах, которые мечтают только о том, чтобы пенсии на хлебушек хватило, и больше им ничего не нужно. Он так и не понял, что пенсионеры совсем другие. Некоторые из них даже войну пережили, так что выживать привыкли, их никакой пенсией не испугаешь. И мечтают они не о повышении государственных подачек и не о льготах, которых их лишили из-за того, что Саша три процента решил, будто жизнь пенсионера – это дом, аптека и поликлиника. Они мечтают жить в свободной стране, а главное – чтобы их дети и внуки жили в свободной стране. Ради детей и внуков они и на марш выйдут, и флаги будут шить, тратя пенсию на ткань, и в партизаны пойдут. А если вспомнить, сколько они уже выстояли очередей в СИЗО и ЦИП с передачами для детей и внуков, сколько ночей провели, обзванивая милицейские отделения в поисках родных, сколько раз сорвали голос, проклиная этот режим, - неужели их еще чем-то можно испугать? Конечно, уже ничем.

У пенсионеров за эти несколько дней появились свой флаг, свой телеграм-канал и свой чат. В чате они знакомятся, придумывают кричалки и плакаты для новых акций протеста, учат «Разбуры турмы муры», обсуждают, как перевоспитывать немногочисленных «ябатек», предлагают друг другу помощь. Одна вяжет бело-красно-белые шарфики для новых друзей, другая предлагает помочь с ремонтом одежды и обуви, третий обучает белорусскому языку тех, кто раньше не говорил, а теперь очень хочет выучить. А еще они просят: «Давайте не будем в этом чате употреблять слово «пенсионеры». Мы просто возрастная молодежь!» Читаю их чат и радуюсь: отличная молодежь у нас выросла!

Так что зря Саша три процента еще месяц назад, когда уже вовсю шли протесты, а пенсионеры выходили вместе со всеми на воскресные марши, называл их «опорой государственности» и в привычном забытьи утверждал, будто «пенсия – это святое». Нет, Саша, для пожилых белорусов святое – это вовсе не пенсия, а счастье детей и внуков. Ради этого они выходят на улицы, проходят десятки километров, шьют флаги и рисуют плакаты. То есть ради нас. А мы – ради них. Мы все связаны этими прочнейшими нитями – семейными, дружескими, рабочими, соседскими, - благодаря которым давно уже чувствуем себя так, будто стоим в сцепке. Впрочем, мы в ней действительно стоим уже два месяца. И ее уже не прорвать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова