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Маргарита Левчук: Посмотрите, как воспрянули духом белорусы!

  • 9.10.2020, 11:07
Маргарита Левчук: Посмотрите, как воспрянули духом белорусы!
Маргарита Левчук

Известная оперная певица заявила, что втройне гордится тем, что родилась в Беларуси.

Известная белорусская оперная певица Маргарита Левчук рассказала «Народной Воле», как в это непростое время подзаряжается позитивом.

– Маргарита, вы невероятно позитивный человек! Как вам удается в сегодняшней непростой ситуации не уйти в депрессию, не раскиснуть? Некоторые даже сильные личности сейчас в миноре. Откуда вы черпаете позитив?

– Знаете, почему я часто звоню своей 87-летней бабушке? Я от нее реально заряжаюсь! У нее и то болит, и другое, но у нее всегда все хорошо. Она деда похоронила, ясное дело, скучает, но не жалуется никогда. А вторая моя бабушка – она моложе, ей 80, но она полная противоположность! И я понимаю, что моя 87-летняя бабушка – она суперпозитивчик, всю жизнь такой была. И я не понимала, откуда у нее силы, настроение. Она очень клевая, и для меня – пример. Поэтому я тоже всему миру говорю, что всё хорошо!

Посмотрите, у нас в стране сейчас реально всё плохо, но, с другой стороны, как воспрянули духом белорусы, всему миру заявили, что мы – нация! И я всеми белорусами горжусь.

Конечно, нельзя забыть боль и страдания, которые одни белорусы причинили другим, это печально. Но нужно уметь прощать и идти дальше, на свет маяка. Я каждый день смотрю, что делают белорусы и горжусь своей страной всё больше и больше! Смотришь фотографии красивых людей, которые поют во дворах, выходят с фонариками, наблюдаешь марш пенсионеров, где все старушки красивые, – это умиляет. И не дает погрязнуть в этой пучине грусти и негатива.

Я заряжаюсь от разговоров с этими замечательными людьми, от их искрящихся глаз. Нас бьют, а мы летаем!

Я на самом деле воспрянула духом. Произошло рождение новой нации. Я всегда гордилась тем, что я белоруска, но сейча-а-ас!.. Втройне горжусь, что родилась в этой стране! Белорусы – это сила! А добро всегда побеждает зло, поэтому только вперед и только с позитивом! Я верю в счастливое будущее нашей страны!

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