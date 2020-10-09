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Медики объяснили взаимосвязь витамина D и COVID-19

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  • 9.10.2020, 11:25
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Медики объяснили взаимосвязь витамина D и COVID-19

С этим может быть связан сезонный рост заболеваемости.

Врач и телеведущий Сергей Малоземов объяснил взаимосвязь витамина D и COVID-19, сообщает lenta.ru.

По его словам, осенний рост заражений коронавирусной инфекцией может быть связан с недостатком этого витамина. При этом он не влияет напрямую на восприимчивость к вирусу, но укрепляет иммунитет человека, помогая защититься от COVID-19, пояснил специалист.

«Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», — отметил Малоземов. Он добавил, что главными источниками витамина D являются рыба и морепродукты.

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета выяснили, что среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов. Достаточность витамина D может помочь предотвратить такие осложнения, как цитокиновый шторм.

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