Беларусь встречает новый день революции под бело-красно-белым флагом
- 9.10.2020, 11:50
- 2,057
Национальные символы вывешены в разных уголках страны.
Сегодня — 62-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.
Беларусь встречает новый день революции под бело-красно-белым флагом. Национальные символы вывешены в разных уголках страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Лунае, нескароны,
На векавых вятрах
Наш, ад крыві чырвоны,
Ад болю белы, сцяг.
Наш бел-чырвона-белы,
Нябесны, вольны, смелы,
Наш бел-чырвона-белы,
Наш сцяг.
Ул. Някляеў