Беларусь встречает новый день революции под бело-красно-белым флагом 9.10.2020, 11:50

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Фото: tut.by

Национальные символы вывешены в разных уголках страны.

Сегодня — 62-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

Беларусь встречает новый день революции под бело-красно-белым флагом. Национальные символы вывешены в разных уголках страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Лунае, нескароны,

На векавых вятрах

Наш, ад крыві чырвоны,

Ад болю белы, сцяг.

Наш бел-чырвона-белы,

Нябесны, вольны, смелы,

Наш бел-чырвона-белы,

Наш сцяг.

Ул. Някляеў

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