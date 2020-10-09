Комитет по международным делам Конгресса США возмутился объявлением Светланы Тихановской в розыск в России

Комитет по международным делам Конгресса США возмутился объявлением Светланы Тихановской в розыск в России23
- 9.10.2020, 11:59
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Диктаторы Лукашенко и Путина боятся демократии.
Комитет по международным делам Конгресса США жестко отреагировал на объявление Светланы Тихановской в розыск в России:
«Мы резко осуждаем решение путинского режима объявить белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Данное решение Лукашенко и его кремлевских помощников, направленное на поддержку его нелегитимного правления, демонстрирует, как диктаторы вроде Лукашенко и Путина боятся демократии», — говорится в заявлении, текст которого цитирует ria.ru.
Также конгрессмены подчеркнули, что США вместе с европейскими странами и Канадой и впредь будут поддерживать стремление народа Беларуси к самостоятельному определению собственного будущего и призвали Россию к полному уважению суверенитета Беларуси.