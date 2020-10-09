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Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха

  • 9.10.2020, 12:01
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Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха

Пресс-служба Армии обороны Карабаха эту информацию не подтверждает.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска Армении эвакуируются из столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу, 9 октября.

Как утверждает Минобороны, до утра по всей протяженности линии фронта шли ожесточенные бои, азербайджанская армия наносила удары на важных направлениях и ограничила свободу передвижений противника.

«Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту — ред.), эвакуируется. Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди», — утверждают в Баку.

Пресс-служба Армии обороны Карабаха в свою очередь сообщила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка на передовой не изменилась. На отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои.

«Противник наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Подразделения Армии обороны полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию», — цитирует «Sputnik Армения» сообщение пресс-службы.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, вспыхнул 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах мирных жителей.

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