Правительство Беларуси перенесло дату полного запуска БелАЭС на 2022 год

Правительство Беларуси перенесло дату полного запуска БелАЭС на 2022 год19
- 9.10.2020, 12:13
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Зарубежные страны отказались покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.
Постановлением «совета министров» № 582 внесены изменения в утвержденный в 2016 году комплексный план развития электроэнергетики с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, передает «Радыё Свабода».
Ранее завершение строительства и полный ввод в эксплуатацию БелАЭС мощностью 2,4 тысячи МВт планировалось в 2019-2020 годах. В новой редакции этот срок установлен на 2022 год, говорится в документе.
Кроме того, на 2022 год перенесен ввод 800МВт пиково-резервных мощностей на электростанциях, которые уже действуют.
Также в обновленной редакции опубликован межотраслевый комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии к 2025 году.
Зарубежные страны отказались покупать электроэнергию из БелАЭС, так как считают российский проект, по которому сооружается объект, не соответствующим нормам безопасности.