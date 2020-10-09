Правительство Беларуси перенесло дату полного запуска БелАЭС на 2022 год 19 9.10.2020, 12:13

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Фото: ТАСС

Зарубежные страны отказались покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.

Постановлением «совета министров» № 582 внесены изменения в утвержденный в 2016 году комплексный план развития электроэнергетики с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, передает «Радыё Свабода».

Ранее завершение строительства и полный ввод в эксплуатацию БелАЭС мощностью 2,4 тысячи МВт планировалось в 2019-2020 годах. В новой редакции этот срок установлен на 2022 год, говорится в документе.

Кроме того, на 2022 год перенесен ввод 800МВт пиково-резервных мощностей на электростанциях, которые уже действуют.

Также в обновленной редакции опубликован межотраслевый комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии к 2025 году.

Зарубежные страны отказались покупать электроэнергию из БелАЭС, так как считают российский проект, по которому сооружается объект, не соответствующим нормам безопасности.

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