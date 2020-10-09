«Вчера всем нашим дружным двором готовились к воскресному Маршу»3
- 9.10.2020, 12:17
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Белорусы проснулись, стали настоящей нацией.
- Вчера всем нашим дружным двором готовились к воскресному Маршу: обговаривали маршрут, придумывали плакаты, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Знаете, насколько же круто, что протесты нас объединили, раньше даже с соседями не бы знаком, а сегодня — лучшие друзья. Чай, тортики, песни под гитару, крепкое плечо товарищей на протесте, флаги свободных районов.
Белорусы проснулись, стали настоящей нацией, а Лукашенко так и остался со своим «народцем» — трусливыми помогатыми в черных масках, место которым — на свалке истории.