«Вчера всем нашим дружным двором готовились к воскресному Маршу» 3 9.10.2020, 12:17

2,147

Фото: «Наша Ніва»

Белорусы проснулись, стали настоящей нацией.

- Вчера всем нашим дружным двором готовились к воскресному Маршу: обговаривали маршрут, придумывали плакаты, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Знаете, насколько же круто, что протесты нас объединили, раньше даже с соседями не бы знаком, а сегодня — лучшие друзья. Чай, тортики, песни под гитару, крепкое плечо товарищей на протесте, флаги свободных районов.

Белорусы проснулись, стали настоящей нацией, а Лукашенко так и остался со своим «народцем» — трусливыми помогатыми в черных масках, место которым — на свалке истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.