Ученые университета Аризоны выявили у коронавируса неожиданное полезное свойство

Ученые университета Аризоны выявили у коронавируса неожиданное полезное свойство1
- 9.10.2020, 12:49
- 6,831
Исследователи опубликовали информацию о неожиданном свойстве вируса.
Ученые Университета Аризоны выявили, что вирус SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые зараженные не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген. О неожиданном свойстве вируса, которое может быть полезным для анестезии, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain (перевод — orthodox.od.ua).
Исследователи полагают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки человека. Данное соединение также подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болевых ощущений. Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.
С нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), который играет важную роль в развитии кровеносных сосудов, а также связан с такими заболеваниями, как рак и ревматоидный артрит. В этом случае возникает гипервозбудимость нейронов, приводящая к боли. Связывание с S-белком приводит к подобному эффекту.