«У белорусов получится раньше, чем у нас» 4 9.10.2020, 12:59

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Фото: Shutterstock

Активист из Хабаровска — о белорусской революции.

Истекает третий месяц протестом в Хабаровске. Десятки тысяч жителей края 90 дней выходят на улицы, чтобы поддержать арестованного губернатора Сергея Фургала.

Волонтер местного штаба Навального Михаил Алексеев в интервью «Радыё Свабода» рассказывает, в чем смысл российских протестов и почему у белорусов получится добиться перемен раньше.

О неустановленности

После 90 дней хождения мы не устали. Очень удивляют люди. В будние дни их меньше, но в выходные выходит столько же.

О главном факторе протеста

Люди далеко от Москвы. Про Дальний Восток забыли. Нас воспринимают, как сырьевую добавку. Деньги, остающиеся в крае, минимальны. Нас постоянно дотируют, хотя в Хабаровском крае есть золото, лес и другие полезные ископаемые, и производство. Но деньги почему-то не остаются в крае.

О защите выбора

«Единая Россия» считала, что у нее большой рейтинг. Так же, как и Лукашенко. Поэтому Фургал, который на выборах 2 года назад шел от ЛДПР, был просто спойлером. Но «Единая Россия» настолько расслабилась, что Фургал попал во второй тур, так как люди голосовали против «Единой России». Тогда люди поняли, что есть смысл проголосовать и во втором туре. И так Фургал победил.

Об эффективности Фургала

Когда в городе протестовали сироты, которых обманули с квартирами, он лично к ним выходил и решал. Вместо 100-200 квартир в год им начали давать до 1000. Его рейтинг рос. Он был повсюду, на все обращал внимание. Записывал на видео свои совещания. И тут неожиданно его заталкивают в машину и везут в Москву. И народ отреагировал: мы его выбирали, он за 2 года начал делать сдвиги.

Об аналогии с Беларусью

Большинство людей голосовали за что-то другое, а их не хотят слушать. У нас в городе на улице выходило 10% жителей. Ситуация идентична. Поэтому появились лозунги в поддержку Беларуси.

Об отсутствии радикальных решений

Во-первых, даже 10% на улице - мало. Лично я против насилия. Ответ силовиков может быть очень жесткий, у нас полицейское государство. Но, возможно, все впереди. Люди только начинают смотреть иначе. Если терпение лопнет, то может произойти все что угодно.

Про полицию

Жестоко полиция не действует. Избиений или убийств нет. Есть мелкие пакости: административные аресты, незаконные задержания. Таких жестокостей, как в Беларуси, у нас не было.

Об отсутствии диалога

Создан какой-то совет при губернаторе. Но неизвестно, кто в него входит. Сам губернатор людей, которые выходят, полностью игнорирует. Никакого диалога.

О смысле хождения

Надо выходить, чтобы показывать присутствие, что люди есть. Власть понимает, что мы не сдадимся и не примем ее решения (назначения нового губернатора). Если все заглохнет, то Фургала надолго посадят, и все забудется. А люди выходят и говорят: «Нет, мы не забыли». Один из лозунгов: «Мы еще вернемся». Люди говорят, что это еще не конец.

О том, кто первый победит: Хабаровск или Беларусь?

Беларусь. В Беларуси это касается всей страны. У нас страна огромная. В Москве губернатор Хабаровского края никому не интересен, мол, где это вообще, это где-то за МКАД? Это далеко и непонятно. В Беларуси ситуация касается каждого белоруса.

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