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С дипломатической службы ушел временный поверенный Беларуси в Казахстане

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  • 9.10.2020, 13:08
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С дипломатической службы ушел временный поверенный Беларуси в Казахстане

Дипломат был председателем избирательной комиссии в Нур-Султане и подписал протокол с поражением Лукашенко.

С должности уволен еще один белорусский дипломат — временный поверенный в Казахстане Игорь Шолодонов. О соответствующем постановлении Совмина сообщается на Национальном правовом интернет-портале, сообщает «Еврорадио».

Можно предположить, что причиной увольнения стала победа Светланы Тихановской на президентских выборах. В протоколе с избирательного участка в Нур-Султане указано, что за Александра Лукашенко проголосовало 34 человека, за Светлану Тихановскую — 42.

Игорь Шолодонов был председателем избирательной комиссии в Нур-Султане.

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