«Сейчас мы везде: на любом заводе, предприятии, фирме, учреждении, в любом уголке нашей страны» 1 9.10.2020, 13:18

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Фото: ТАСС

Мы разрушим опоры, на которых держится режим.

- В госСМИ утверждают, что протест «сдувается», «сливается», мол не видно того размаха, что был в августе, пишет телеграм-канал «Баста».

Рано радуетесь. Рано. Все только начинается. Вернее, все только развивается и нарастает, но вам не видно, так как вы «не в теме».

Сейчас осень, грибная пора. Кто не любит собирать грибы, ходя по лесу.

И наш протест можно сравнить именно с этим организмом, таким удивительным и таким живучим. Во-первых, мицелий гриба невидим, так как скрыт от глаз, а во-вторых пронизывает все и вся и поселяется там, где кажется и расти-то трудно. Так и мы. Сейчас мы везде: на любом заводе, предприятии, фирме, учреждении, в любом уголке нашей страны. Мы везде!

Грибница некоторых грибов имеет разрушительное действие. Так и наше движение в конечном итоге разрушит опоры, на которых держится режим. Эти опоры просто превратятся в труху и рухнут.

Наши граффити, флаги, прогулки, цепи солидарности и прочие - это все показатель нашего присутствия везде. Мы растем как грибы после дождя. И это не просто фразеологизм, это белорусская реальность.

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