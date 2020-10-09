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Ученые обнаружили новый вид динозавров с перьями и попугайским клювом

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  • 9.10.2020, 13:37
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Ученые обнаружили новый вид динозавров с перьями и попугайским клювом

Удивительные животные были распространены 68 миллионов лет назад.

В пустыне Гоби на территории нынешней Монголии обнаружили останки необычных динозавров. Сразу несколько почти полных скелетов показали, что эти животные были оперенными и беззубыми, напоминая попугаев двухметрового размера, однако сохранили по паре пальцев на передних конечностях. В целом такой облик — особенно массивный «попугайский» клюв — весьма характерен для всего семейства овирапторов (овирапторид), различные виды которых во множестве обнаруживаются в Монголии и Китае.

Однако находка стала первым реальным свидетельством потери пальцев у представителей этой группы. Она указывает на гибкие способности овирапторов к адаптации, изменению образа жизни и питания. Недаром они достигли большого разнообразия ко времени мел-палеогенового вымирания, которое около 65 миллионов лет назад поставило окончательную точку в эволюции всех нелетавших динозавров. Нынешняя находка датируется возрастом 68 миллионов лет: о ней сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, передает naked-science.ru.

Грегори Фанстон (Gregory Funston) и его коллеги из Эдинбургского университета дали новому виду название Oksoko avarsan. По-видимому, как и многие овирапторы, молодняк O. avarsan отличался развитой социальностью, и останки сразу четверых юных динозавров ученые обнаружили в тесной близости друг от друга — так, будто они отдыхали или спали небольшой группой. «Однако еще важнее их двупалость, которая заставила нас рассмотреть, как передние лапы овирапторов менялись в процессе эволюции, — говорит профессор Фанстон. — Такая работа раскрыла некоторые ранее неизвестные тенденции».

В самом деле, проследив за тем, как у разных видов овирапторов деградировал, а затем и вовсе исчезал третий палец на передних конечностях, палеонтологи показали, что этот процесс сопровождал изменение их ареала и расселение на новые пространства Восточной Азии, а затем и Северной Америки.

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