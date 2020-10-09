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Специалисты пересмотрели главные пути передачи коронавируса

  • 9.10.2020, 14:02
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Специалисты пересмотрели главные пути передачи коронавируса

Американские вирусологи совершили важное открытие.

Американские вирусологи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США установили, что коронавирус способен надолго задерживаться в воздухе в виде взвеси, распространяясь воздушно-капельным путем. Это важное открытие, ведь ранее врачи считали, что преимущественно коронавирус передается при тесном контакте с зараженным (когда расстояние менее 2 метров между людьми), пишет healthinfo.ua.

Однако, согласно новым исследованиям, мелкие частицы жидкости, выделяемые при кашле и чихании инфицированного, могут оставаться в воздухе несколько часов. Этот способ передачи инфекции в особенности актуален для закрытых помещений без хорошей вентиляции.

Также риск данного типа передачи инфекции повышен, если люди, находящиеся в помещении, активно дышат, как при занятиях спортом. Всемирная организация здравоохранения приняла во внимание новую информацию и призывает пересмотреть ряд рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19.


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