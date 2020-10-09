Какой будет погода на выходных и в начале следующей недели 9.10.2020, 14:32

Подробный прогноз синоптиков.

Теплые воздушные массы с южных широт обеспечат в выходные температурный фон, значительно превышающий климатическую норму. Об этом tut.by сообщает со ссылкой на Белгидромет.

10 октября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории республики туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7… 13 °C, при прояснениях +4…6 °С. Максимальная днем +13…19 °С.

11 октября, в воскресенье, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6…11 °С, местами до +13 °С. Днем +10…17 °С, по юго-востоку до +19 °С.

В начале недели влияние фронтального раздела станет ослабевать и кратковременные дожди пройдут только местами. В отдельных районах ожидаются туманы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +5 …11 °С, местами до +13 °С. Днем +10… 17 °C, по юго-востоку до +19 °С.

Специалисты отмечают, среднесуточные температуры по стране сейчас на 3−8 °С выше обычного и больше соответствуют первой декаде сентября. В середине недели ожидается больше дождей, станет свежее, но по-прежнему температурный фон будет повышенным для этого периода октября.

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