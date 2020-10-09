«А мы говорили, что электричество в стране закончится»
- 9.10.2020, 14:41
Хакеры предупредили о новой атаке на режим Лукашенко.
Белорусские кибер-партизаны сообщили в своем телеграм-канале о новой атаке на режим Лукашенко, которая должна начаться через несколько часов.
«А мы говорили, что электричество в стране закончится.
Спросите у Лукашенко почему АЭС не запустится. До атаки менее 5 часов», - сообщили кибер-партизаны.
Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему Беларуси.
Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:
До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.
Обналичить банковские карты.
Отозвать депозиты со счетов государственных банков.