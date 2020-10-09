«А мы говорили, что электричество в стране закончится» 9.10.2020, 14:41

Хакеры предупредили о новой атаке на режим Лукашенко.

Белорусские кибер-партизаны сообщили в своем телеграм-канале о новой атаке на режим Лукашенко, которая должна начаться через несколько часов.

«А мы говорили, что электричество в стране закончится.

Спросите у Лукашенко почему АЭС не запустится. До атаки менее 5 часов», - сообщили кибер-партизаны.

Напомним, что ранее кибер-партизаны распространили сообщение, в котором предупредили граждан о внедрении вредоносного ПО в банковскую систему Беларуси.

Хакеры порекомендовали всем до пятницы принять следующие меры:

До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.

Обналичить банковские карты.

Отозвать депозиты со счетов государственных банков.

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