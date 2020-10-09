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«Сидящий в бункере Путин утрачивает контроль над своей вертикалью»

  • Эль Мюрид
  • 9.10.2020, 15:08
  • 4,348
«Сидящий в бункере Путин утрачивает контроль над своей вертикалью»
Эль Мюрид

Процесс будет носить только ускоряющийся характер.

Франция и Германия заявили о готовящихся санкциях против России и призвали Евросоюз присоединиться к ним. Положительно уже откликнулись Нидерланды. Сами санкции, по всей видимости, коснутся лишь конкретных персоналий. Наша пропаганда уже набирает в грудь воздух, чтобы разразиться гомерическим хохотом: "А разговоров-то было!" Хотя, конечно, не все так просто.

Для Меркель скандал с Навальным уже обернулся весьма положительным результатом - главный на сегодняшний день агент Кремля в германской политике (причем агент в прямом и буквальном смысле этого слова) бывший канцлер Шрёдер, имеющий колоссальное влияние на партнера Меркель по правящей коалиции СДПГ, вынужден подать судебный иск против газеты "Бильд", опубликовавшей слова Навального о том, что он, Шрёдер, является мальчиком на побегушках у Путина и получает помимо официальной зарплаты в России еще и "скрытые платежи". Иск составлен весьма хитро - Шрёдер оспаривает не сами слова Навального, а лишь процедуру опубликования - ни к нему, ни к его представителям "Бильд" не обращалась за подтверждением или опровержением этих слов. Нельзя сказать, что теперь Шрёдер превращается в политический труп, но его позиции и возможности влиять на выработку германских решений могут серьезно ослабиться. Скандал вокруг отравления Навального, который в Германии был практически неизвестен до отравления, вывел его слова про Шрёдера на более значимый уровень.

Фактически германской элите сделан недвусмысленный намек - пора заканчивать шашни с этими ребятами. Они становятся слишком токсичными для вашего будущего. Либо вы пойдете ко дну вместе с ними - выбор за вами. Задача Меркель - сбросить балласт в виде кремлевских агентов влияния в германской политике из числа коррумпированных местных политиков.

В целом позиция Меркель теперь опирается на более прочную базу, чем ранее - зависимость от российских углеводородов в 20 году существенно снизилась, а значит - и возможности Путина через Газпром влиять на нее тоже. Чем-то это напоминает тактику Эрдогана, который сделал правильный вывод после вторжения Путина в Сирию, и последние годы самым активным образом сбрасывал с себя удавку российских поставок. И теперь, когда зависимость от Газпрома стала равна практически нулю, Эрдоган без оглядки на ответные действия Кремля, буквально проламывает коридор к Каспию, заодно создавая защиту кавказскому участку газотранспортной магистрали "Южного газового коридора ЕС". Мало того - использование сирийских боевиков в карабахском конфликте имеет не столько оперативное значение (азербайджанской армии помощь тысячи-другой боевиков, которые слабо подготовлены для регулярной войны особо и не требуется), сколько характер военно-политической угрозы уже российскому Северному Кавказу. Фактически турки создают базу диверсионной борьбы буквально на границе с одним из самых рискованных российских регионов - Дагестаном. Кремль немедленно отреагировал, сменив губернатора Дагестана - с полицейского на военного. Но это реактивная мера, оборонительная, а значит - запаздывающая, как, впрочем и вообще вся российская политика в целом.

Внешняя политика, которую холуи с придыханием предъявляли как главный козырь Путина, уже не просто трещит по швам, а разваливается на не связанные между собой ошметки. Сидящий в бункере Путин утрачивает контроль над своей вертикалью, но главное - она перестает работать как единое целое. Во внешней политике идет цела череда локальных проблем и провалов, которые постепенно сливаются в полную катастрофу для режима - он утрачивает контроль даже над окружающим пространством. Следующий этап просто напрашивается - после потери контроля над приграничными территориями Кремлю придется переносить зону безопасности уже на свою собственную, причем процесс будет носить только ускоряющийся характер.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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