Белорусы создали Фонд культурной солидарности
- 9.10.2020, 15:13
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Основная его цель — помочь протестующим представителям культурного сообщества.
Создан и начал свою работу Белорусский фонд культурной солидарности. Основная цель его работы — помочь представителям культурного сообщества Беларуси юридически, материально и психологически, сообщает tut.by.
Как заявили представители фонда, творцов, активно выражающих свою гражданскую позицию, увольняют, арестовывают, отменяют их концерты, а самих подвергают психологическому давлению.
Более 1200 деятелей культуры и искусства подписали открытое письмо к властям с требованием признать президентские выборы недействительными и прекратить насилие со стороны силовых структур. Для поддержки представителей белорусского культурного сообщества был создан Белорусский Фонд Культурной Солидарности.
Основная цель фонда — помочь представителям культурного сообщества. Тем, кого уволили / кто будут уволены, или ушли в знак протеста, или оказались в сложной жизненной ситуации.
Второе направление деятельности Фонда — содействие свободному творчеству через поддержку идей. Предпочтение будет отдаваться быстрым в реализации проектам (уличные граффити, творческий перформанс, видеоарт и др.).
Фонд возглавили культурный менеджер и продюсер Сергей Будкин и певица и активистка Марина Шукурова (Руся).
Белорусский фонд культурной солидарности является филиалом фонда BY_SOL. Его деятельность также поддерживают представители белорусской диаспоры и деловых кругов.
Медийной платформой Белорусского фонда культурной солидарности станет информациионный портал TuzinFM.