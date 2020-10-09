Студенты БГУИР солидарны с рабочими «Беларуськалия», «БелАЗа» и «Нафтана»
- 9.10.2020, 15:52
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Учащиеся вуза вышли на «сидячий» протест.
Сегодня — 62-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.
Белорусские студенты проводят сегодня многочисленные акции солидарности с рабочими страны.
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проходит акция солидарности с рабочими «Беларуськалия», «БелАЗа» и «Нафтана». Об этом сообщает теоеграм-канал «Радыё Свабода».