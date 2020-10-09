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Анатолия Лебедько осудили на 15 суток

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  • 9.10.2020, 15:53
  • 3,347
Анатолия Лебедько осудили на 15 суток
Анатолий Лебедько

Приговор вынесла судья Центрального района Минска.

Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна». Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Юлия Густырь.

Его судили за «участие в несанкционированной акции».

Напомним, экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь.

Об этом сообщил глава ОГП Николай Козлов. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала, что Лебедько задержан милицией.

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