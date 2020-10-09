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Ученые выявили людей, которые могут никогда не заболеть COVID-19

  • 9.10.2020, 16:04
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Ученые выявили людей, которые могут никогда не заболеть COVID-19
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Опубликовано новое исследование специалистов.

Новое исследование ученых показало, что Т-лимфоциты в организме человека могут помочь в борьбе с коронавирусом (COVID-19), вырабатывая иммунитет к болезни.

Как говорится в материале Зарии Горветт, опубликованном ВВС, Т-лимфоциты — это иммунные клетки, главная задача которых — выявлять и обезвреживать возбудителей, попавших в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки, пишет orthodox.od.ua.

Ученые пояснили, что Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции. К тому же они помогают созданию «долговременной памяти» иммунной системы и позволяют ей быстрее и эффективнее реагировать, когда она снова сталкивается со старой болезнью.

Исследования показали, что у людей, переболевших COVID-19, остаются Т-клетки, способные распознавать вирус независимо от того, ощущают они симптомы болезни или нет.

«Впрочем, недавно ученые обнаружили более загадочный нюанс. Выяснилось, что у некоторых людей тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным, а на Т-клетки, способные распознать вирус, — положительным… Однако самой большой загадкой стало то, что ученые обнаружили специфичные к COVID-19 Т-клетки в образцах крови, взятых за годы до начала пандемии», — отмечено в публикации.

В результате ученые предположили, что некоторые люди уже имели определенную степень иммунитета к коронавирусу еще до того, как им заболел первый пациент. Как выяснилось, на удивление много людей — 40–60% из тех, кто никогда не контактировал с вирусом — имеют такие Т-клетки.

«Это открытие также помогает понять некоторые вещи, которые до сих пор оставались загадкой. Во-первых, стремительный рост риска развития болезней с возрастом, а во-вторых — непонятная ученым способность вируса разрушать селезенку», — пояснили ученые.

Добавим, что профессор иммунологии из Королевского колледжа Лондона и руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика Эдриан Хейди предупредил, что некроз селезенки является признаком заболевания Т-клеток, при котором иммунные клетки атакуют самих себя.

Он добавил, что снижение числа Т-клеток с возрастом также объясняет, почему пожилые люди гораздо тяжелее переносят COVID-19.

«После 30 лет тимус, или вилочковая железа, начинает сокращаться, уменьшая производство Т-клеток в организме человека», — подчеркнул иммунолог.

Дальнейшее исследование Т-клеток может помочь в разработке эффективной вакцины и методов лечения болезни.

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