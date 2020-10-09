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За правозащитницу «Весны» Марфу Рабкову поручились почти 200 человек

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  • 9.10.2020, 16:29
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За правозащитницу «Весны» Марфу Рабкову поручились почти 200 человек
Валентин Стефанович и Алесь Беляцкий с поручительствами за Марфу Рабкову. Фото: spring96.org

Поручительства с ходатайством об изменении меры пресечения будут переданы в СК.

Правозащитники "Весны" в рамках кампании за освобождение политической заключенной и узницы совести Марфы Рабковой собрали 190 поручительств белорусов и белорусок. Вскоре поручительства с ходатайством об изменении меры пресечения Марфы будут переданы в Следственный комитет.

Эта процедура предусмотрена статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Личное поручительство заключается в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письменного обязательства о том, что обвиняемый, находясь на свободе, не скроется от органа уголовного преследования и суда, не будет препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не будет заниматься преступной деятельностью.

Председатель правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий напоминает, что международное и белорусское правозащитное сообщество расценивают преследование Марфы Рабковой политически мотивированным и очень возмущены тем, что она находится в заключении.

"Марфу фактически держат в заложницах, потому что обвинение абсурдное и вовсе не имеет никакого отношения к ее деятельности”, – подчеркнул Алесь Беляцкий.

Заместитель председателя правозащитного центра ”Весны", вице-президент Международной федерации за права человека Валентин Стефанович рассказал, что кампания по сбору поручительств является частью большой кампании в поддержку Марфы, проводимой белорусскими правозащитниками с коллегами из международных правозащитных организаций.

"Мы считаем, что нужно использовать все возможности для того, чтобы освободить Марфу из-под стражи. Поэтому мы собирали эти поручительства и призвали всех присоединиться к кампании.

Также это поддержка самой Марфы и солидарность с ней. Когда люди подписывались за нее, то понимали, что в случае невыполнения ей условий освобождения из-под стражи, на них может быть наложен большой штраф. И при таких условиях все согласны поддерживать Марфу.

Правозащитники "Весны" очень рады, что белорусы также присоединились к кампании по освобождению Марфы. Мы очень благодарны за это.

Мы в очередной раз призываем белорусские власти освободить нашу коллежанку. Как мы уже неоднократно отмечали, в том числе в заявлении Совета "Весны“, преследование Марфы мы воспринимаем как преследование "Весны" в целом, потому что Марфа является членом и правозащитницей нашей организации. Мы настаиваем и требуем немедленно ее освободить", – сказал правозащитник Валентин Стефанович.

Председатель Правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий заявил, что кампания за освобождение Марфы Рабковой продолжается. В ближайшее время планируется судебное обжалование меры пресечения Марфы.

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